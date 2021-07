Malta: 14 giorni di quarantena per 130 studenti italiani, tra cui una ventina di pugliesi

Doccia fredda per i 130 studenti italiani, tra cui una ventina di pugliesi, rimasti bloccati a Malta a causa del Covid. La Farnesina fa sapere che per il momento la normativa maltese rimane confermata e non consente il ritorno nel nostro Paese, ne’ per le persone positive ne’ per i contatti stretti negativi, per 14 giorni. Gli studenti pugliesi resteranno in quarantena fino al 22 luglio, in una struttura a La Valletta.