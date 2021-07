Malore sul palco, in terapia intensiva Curreri, frontman degli ‘Stadio’

Gaetano Curreri, frontman degli Stadio, è ricoverato in terapia intensiva. E’ stato colpito da un malore ieri durante il suo concerto a San Benedetto del Tronto. Il cantante, 69 anni, è svenuto sul palco poco prima di eseguire le ultime canzoni in scaletta: è stato immediatamente soccorso e trasferito in ospedale all’ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno.