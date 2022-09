Malore in acqua, carabiniere fuori servizio salva una turista. Succede in Puglia

Momenti di grande paura nel primo pomeriggio di oggi su una spiaggia pugliese, per la precisione a S. Maria al Bagno una frazione del comune di Nardò in provincia di Lecce.

Una turista, a seguito di malore, stava annegando in mare. La donna è stata prontamente salvata da un carabiniere libero dal servizio che non ha esitato a tuffarsi in acqua.

La donna è stata successivamente trasportata in ospedale dal personale del 118 intervenuto sul posto.