Malati di Sla, Gruppo Forza Italia presenta mozione per cure e sostegno a pazienti e famiglie

Nota dei consiglieri regionali di Forza Italia Paride Mazzotta, Stefano Lacatena e Giandiego Gatta.



“Circa 400 pugliesi vivono ogni giorno le sofferenze e i gravi problemi provocati dalla sclerosi laterale amiotrofica. E spesso questa corsa agli ostacoli quotidiana si svolge senza che i pazienti e le loro famiglie siano sufficiente supportati e sostenuti nell’assistenza da parte degli enti pubblici. E’ per questo che abbiamo depositato una mozione in Consiglio regionale per accendere i riflettori sul tema e sollecitare una serie di interventi affinché nessuno si senta abbandonato dalle istituzioni. In particolare, con la mozione si intende impegnare la Giunta regionale ad attivarsi su più fronti, a partire dal sostegno alla ricerca sulla Sla, che rappresenta il primo passo nella lotta a questa pesantissima malattia.

Ma poniamo l’accento anche sulla figura del “caregiver” familiare, ovvero su coloro che si occupano dell’assistenza di un familiare affetto da Sla: da forme di sostegno economico ai congedi speciali. Inoltre, la pandemia che stiamo vivendo ha inevitabilmente aggravato le condizioni dei pazienti e nell’atto chiediamo l’istituzione di una Rete regionale clinico-assistenziale che possa prenderli in carico per rispondere alle esigenze di cura e assistenza senza interruzioni. Infine, chiediamo il potenziamento dell’assistenza domiciliare, promuovendo l’integrazione tra prestazioni affinché siano queste ultime a ruotare attorno all’assistito e non il contrario. Ci auguriamo, vista l’importanza del tema, che i colleghi consiglieri condividano lo spirito della nostra proposta, approvandola in aula, e che la Giunta regionale dimostri uguale sensibilità, attuandone indirizzi e contenuti”./comunicato