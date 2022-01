Make-up shimmer & glam per essere al top durante le feste

Lo confermano i make-up artist e i piscologi…il trucco è terapeutico, ci fa sentire meglio!

Approfittiamo allora delle feste, eventi, ricorrenze… anche perché le feste non sono ancora finite ☺… per divertirci e fare un make-up più ricercato che ci farà sentire delle vere principesse. Per chi si trucca in modo naturale è il momento di osare, per chi non si trucca affatto è l’occasione giusta per sognare, vedersi diversa almeno per una notte.

Se a Natale è prevalso il colore rosso e dorato, nei tanti make-up proposti in rete…per il Capodanno la parola d’ordine è….Shimmer!!! Brillare, brillare e brillare. Via libera quindi ad ombretti metalizzati, shimmer, gloss, illuminante: utilizziamo tutto ciò che ci farà splendere.

Per questo make-up ho utilizzato un’ombretto shimmer, color glicine, (questo colore simboleggia l’amore inteso come profondo sentimento, puro e disinteressato) con microperle argentate; su tutta la palebra mobile. Altro focus importante di un make-up super glam è Il punto luce ; và applicato sia all’angolo interno dell’occhio che sotto l’arcata sopraccigliare, per questo make-up ho scelto la tonalità oro bianco. Eyeliner e ciglia finte, in certe occasioni vanno utilizzate, fanno la differenza, ci permettono di mettere in risalto lo sguardo.

Per le labbra, ho scelto un gloss, perfetto per illuminare il viso e rendere le nostre labbra ancora più sexy, ancora più glittery; un gloss trasparente sarebbe ideale per rendere lucido qualsiasi tipo di rossetto…è un prodotto assolutamente che non può mancare nella nostra necessarie.

Come tocco finale, per chi vede i miei tutorial già lo sa, applico l’illuminante. L’illuminante nasce proprio per coprire le imperfezioni e creare dei punti luce in zone strategiche capaci di valorizzare il volto. I punti strategici sono: zigomo, naso, fronte e mento.

Gli accessori non possono mancare per completare il make-up look…soprattutto se optiamo per un outfit molto semplice, osiamo!! con gli accessori. Questi orecchini come potete notare sono molto luminosi, non fanno altro che risaltare ancor di più il make-up!