La Traccia Nascosta A.P.S., organizza Venerdì 15 Aprile 2022, “Recital per la Pace” del M° Ilario Lombardi (chitarra classica).

Un messaggio di solidarietà tra i popoli declinato attraverso il linguaggio universale della musica, che non conosce divisioni e contrapposizioni.

“.. Il Mº Ilario Lombardi devolverà il ricavato dei dischi venduti in beneficenza e il ricavato verrà utilizzato per acquistare cibo, medicinali, vestiti e beni di prima necessità (non armi) per i civili ucraini..”

La Traccia Nascosta A.P.S. – Via San Francesco 66

Sipario ore 19,30

Ingresso Libero

Make Music, Not War

Il concerto, sarà trasmesso anche in live streaming sui canali di ManfredoniaTv.

Il calendario eventi “Benvenuta Primavera” completo sul sito La Traccia Nascosta

L’evento si svolgerà secondo le disposizioni nazionali in vigore per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19, controllo obbligatorio green pass e mascherina FFP2 obbligatoria nelle fasi dell’evento come previsto nell’ultimo decreto.