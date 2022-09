“Mai più green pass. Vaccini solo agli anziani. Basta gestione ideologica”. Le idee sul covid di Fratelli d’Italia

L’ondata pandemica sembra aver lasciato spazio alla tranquillità, ma con la ripresa delle attività scolastiche qualche caso in più sta emergendo in questi giorni. L’autunno – come sappiamo – è da tre anni il momento più critico per la ripresa e la circolazione del virus. Dopo le ondate totalizzanti dei primi periodi della pandemia, ci siamo abituati a una convivenza tutto sommato pacifica con il virus. Molte ondate colpiscono ancora molti italiani, ma le restrizioni totali sembrano essere un brutto ricordo.

Con il cambio di Governo, ci potrebbero essere alcune novità. Questa mattina, infatti, intervistato da Repubblica, il deputato barese Marcello Gemmato (responsabile della sanità di Fratelli d’Italia) ha annunciato alcuni punti fermi che il nuovo Governo applicherà per la gestione della pandemia. Per Gemmato, la politica anti-Covid del governo uscente è stata ideologica. “C’è stato un approccio ideologico alla gestione della pandemia, non ci si è mai mossi in punta di scienza. Ci sono state due tendenze: una oltranzista di chi, come dico scherzando, vaccinerebbe anche i peluche dei figli, e un’altra di stupidi che considerano il vaccino acqua sporca o addirittura veleno. Tra iper chiusuristi e complottisti, noi siamo nel mezzo, con la scienza”.

Poi una riflessione sul green pass, oramai in uso solamente per entrare nelle strutture sanitarie. “Siamo contrari a questo certificato. Punto. Se si vuole verificare se una persona è infetta si fa un tampone antigenico e si capisce. Tanto è vero che quando noi abbiamo assistito alla Camera al giuramento di Mattarella non ci hanno chiesto il Green Pass. Ci hanno fatto un tampone rapido nuova generazione. Cioè, il legislatore che aveva introdotto il Green Pass poi non lo usava”.

Poi il tema vaccini. “I dati ci dicono che la mortalità per Covid riguarda persone dai 65 anni in su. La strategia vaccinale dovrebbe mettere in sicurezza gli anziani e chi ha problemi di salute. vaccinare i bambini di 6 anni non ha avuto senso”.

E se in tardo autunno o inverno arriverà una nuova ondata di covid-19, come si comporterà il governo di Giorgia Meloni? “Saremo pronti ma a partire dai dati scientifici, ci si affida a loro per prendere decisioni. Non seguiremo le viro star, ma scienziati con impact factor alto e magari le linee di indirizzo già prese in altri Paesi. Noi siamo sempre stati gli ultimi a riaprire, altri, come l’Inghilterra, sono ripartiti prima. Perché abbiamo avuto una posizione ideologica e non scientifica. E infatti siamo tra i primi al mondo per mortalità e letalità”.