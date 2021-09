Mafioso suicida in carcere, PS rimuove striscioni commemorativi a Foggia

La Polizia di Stato della Questura di Foggia, coadiuvata dalla Polizia Locale, ha rimosso in Via Ugo La Malfa gli striscioni commemorativi affissi per il decesso di Alessandro Lanza, detto “Bussolotto”, quest’ultimo deceduto il 17 settembre.