Madrid sommersa dalla neve ma l’operatore porta comunque le dosi del vaccino. La foto fa il giro del web.

Da giorni Madrid è sommersa da una delle nevicate più abbondanti degli ultimi decenni. In queste ore sta facendo il giro del web lo scatto si un operatore sanitario che nonostante la fitta neve che ostacola il cammino cerca di portare le dosi del vaccino all’interno della struttura per non far fermare la vaccinazione. Ovviamente grande commozione e apprezzamento per il gesto dell’operatore sanitario.