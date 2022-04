Madonna irriconoscibile su TikTok, viso e labbra gonfie

Ha fatto discutere l’ultimo video pubblicato su TikTok da Madonna, con il volto quasi irriconoscibile: e guance gonfie e le labbra formato oversize che mimano un bacio protendendosi verso la telecamera. Trucco minimal, pelle semilucida e stiratissima a dispetto dei suoi 63 anni, una capigliatura da teen ager con tanto di mollettine e lunghe treccine sulle spalle e le immancabili catene al collo. Il tutto con indosso una t-shirt di tulle nero nude look che non lascia nulla all’immaginazione. La cantante la indossa infatti senza reggiseno e, giusto per non passare inosservata, si protende in avanti verso l’obiettivo, scatenando le proteste di alcuni benpensanti (ma con Madonna hanno vita dura…) che chiedono di censurare i capezzoli della pop star.

Il video ha totalizzato oltre 8 milioni di visualizzazioni e ha ricevuto decine di migliaia di commenti in pochi giorni. Molti dei suoi 1.5 milioni di follower, si domandano cosa le stia succedendo, se si tratti di filtri o Madonna sia realmente così cambiata. In molti la definiscono “irriconoscibile”.