Macchia avrà il suo depuratore, finanziamento di 3,4 Milioni per i lavori

Ce l’abbiamo fatta! Ieri Acquedotto Pugliese ha pubblicato la gara per l’affidamento dei lavori di adeguamento del depuratore a servizio della Piana di Macchia. 5 lunghissimi anni! Questo il tempo che abbiamo impiegato per giungere a questo risultato.Incontri, sopralluoghi, conferenze dei servizi. E ancora, progetti, pareri, rimodulazioni. Ma alla fine ci siamo riusciti! “Provate voi a vivere in queste condizioni” – ci dicevano gli abitanti di Macchia. Ed in effetti era impensabile che nel 2017 una intera comunità fosse ancora sprovvista di un servizio essenziale come la fogna. Appena insediati, abbiamo scoperto che nel 2012 era stato definanziato il progetto e le risorse spostate per la realizzazione di altri interventi.Ma non ci siamo arresi e grazie alla Regione Puglia, all’Autorità Idrica Pugliese e all’Acquedotto, il nuovo impianto è giunto a finanziamento per l’importo di 3 milioni e 400 mila euro. Espletata la fase di gara per l’individuazione della ditta appaltatrice, avranno inizio i lavori al termine dei quali la rete sarà messa in esercizio.Questo è un importante risultato non solo per le centinaia di persone che vivono nella Piana di Macchia ma anche per le attività turistiche esistenti e per quelle che decideranno di insediarsi.

Dal Profilo di Pierpaolo D’arienzo Sindaco di Monte Sant’Angelo