“Ma vaffanc**o”. GF Vip 7, protagonista urla e minaccia di abbandonare la casa: cos’è successo

Si scaldano gli animi al GF Vip 7. Protagonista ancora una volta Elenoire Ferruzzi che dinanzi all’ennesima delusione d’amore è andata su tutte le furie. Dopo aver incassato il due di picche da Luca Salatino, la gieffina si è avvicinata a Daniele Dal Moro il quale ha più volte ribadito che fra loro non può esserci altro che una semplice amicizia.

Ennesimo rifiuto che ha portato Elenoire a uno sfogo con Edoardo Donnamaria, Antonella Fiordelisi e Giaele De Donà. Secondo la donna, Daniele ricambierebbe questo interesse ma si vergognerebbe di ammetterlo in quanto trans: “Ci sono abituata, tanto non lo direbbe mai. Guarda che gli uomini nemmeno se li metti sotto tortura direbbero ‘sì sono attratto da una come lei’. Non lo direbbero mai, pur essendo attratti in un modo forte. Non lo dicono, è una storia vecchia come il mondo per le donne come me. E io sono stufa di sentire queste cavolate. Io passo sempre per pazza che si fa le storie e i viaggi ma tutte noi passiamo in questo modo, grazie a questi soggetti. E che non vengano ad inventare bugie. Quell’altro era fidanzato e questo? L’altro aveva la scusa che era fidanzato. Daniele quale ca**ata tirerà fuori? Come volevasi dimostrare passerò per matta”.

I suoi coinquilini hanno provato a farla tornare alla ragione ma senza riuscirci. Elenoire ha infatti minacciato di abbandonare la casa e inveito anche contro gli autori che l’hanno chiamata in Confessionale. Dalla stanza si è sentito un sonoro vaffa: “Io no e allora ho travisato, ma vaffanc**o!”.