“Ma i Commissari girano per la città? La conoscono?” Un cittadino: “Spingete il cuore oltre l’ostacolo, i cittadini ve ne daranno merito”

Vivo incessantemente la mia Città giorno dopo giorno ed in ogni angolo, dal centro storico, ai quartieri più periferici o a quelli di ultima costruzione. Guardo, osservo, sento, mi pongo domande mi chiedo perché tanto degrado, sporcizia, lassismo ed incuria. E soprattutto, cerco di immaginare come e cosa si potrebbe fare per migliorare la vivibilità ed il decoro, come si potrebbero attuare tanti piccoli ma significativi interventi di ordinaria manutenzione.

Uno degli interrogativi che mi pongo è, se i nostri tre commissari prefettizi chiamati a governare e transitare la città fino alle prossime elezioni amministrative, girino o conoscano, non dico in fondo, ma in larga parte la Città, per la quale stanno lavorando. Allora mi chiedo se chiamano, ogni tanto, una pattuglia dei nostri “svestiti della propria uniforme” vigili urbani per una ricognizione dello stato della città. Se “sentono e ascoltano” le opinioni, su quello che andrebbe non dico realizzato“ ex novo”, ma almeno migliorato, considerata la situazione delle casse comunali. Se “scorrono” il web con le innumerevoli denunce o foto di mancato decoro dei “loro cittadini”.

Si in questo momento sono i “LORO” cittadini. Se si è chiamati a governare una città, non lo si può fare 3 o 4 giorni alla settimana, non la si può vivere in maniera parziale, non si è chiamati solo a transitare e a occuparsi dell’ordinario, ma si è chiamati ad ASCOLTARE, GUARDARE e DARE delle risposte. La Città è anche la Vostra in questo momento storico, capisco che non è la terra natia, ma ora ci siete e siete parte di essa. Abbiamo bisogno di non spegnere con lo sconforto quella luce di speranza per una meravigliosa rinascita.

Vi preghiamo, noi tutti, di spingere sull’ acceleratore del FARE, Vi preghiamo di dare di più, di spingere quel benedetto cuore oltre l’ostacolo e oltre ogni pregiudizio. La Città e la sua comunità ve ne daranno atto e merito!

P.S.: grazie di cuore al cittadino Bruno Mondelli per il fantastico scatto.

Antonio de Michele sul suo profilo facebook