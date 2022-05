M5S Manfredonia: “Sorteggio scrutatori per il referendum del 12 giugno”

IL M5S MANFREDONIA, in vista delle prossime elezioni del 12 Giugno 2022, come sempre invocato e prediletto negli ultimi anni, conferma la ferma volontà di propendere per la indicazione degli scrutatori con il metodo del sorteggio, secondo criteri di equità, trasparenza e giustizia sociale, magari prediligendo inoccupati e disoccupati e studenti meritevoli.

Riteniamo che evitare la mala abitudine della scelta diretta degli scrutatori da parte dei Consiglieri Comunali sia la scelta più giusta da fare.



Per tali motivazioni individuerà i propri 13 scrutatori con sorteggio pubblico che si terrà, giovedi 19 maggio, alle ore 19.00, presso la Sede del Movimento in via delle Cisterne 14.



Vi invitiamo, per chi fosse iscritto all’Albo degli scrutatori, a dare la propria disponibilità inviando i propri dati personali all’indirizzo mail: meetup5s.manfredonia@gmail.com