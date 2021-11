M5S: “La necessità di voltare pagina al più presto è prioritaria. Ma non diamo indicazioni di voto”

Dalle parole ai fatti con coerenza

Il 7 novembre il M5S ha affrontato una importante sfida elettorale riuscendo a proporre un progetto che ha raccolto il favore di buona parte dell’elettorato.

La bellissima partecipazione alle urne e il mandato ricevuto ci hanno investito di responsabilità e di orgoglio. Era necessaria una riflessione seria e costruttiva per inquadrare il ruolo che siamo stati chiamati a rivestire.



Ci siamo fatti promotori di una valida alternativa ad un sistema fallimentare che ha governato la nostra città, conducendo una campagna elettorale innovativa sulla spinta del nostro gruppo e del candidato sindaco – il nostro Raffaele Fatone – che è entrato nel cuore di migliaia di cittadini.



Sapevamo che il divario enorme tra cittadini ed istituzioni, creato dalla classe politica che ha governato finora, sarebbe stato difficile da colmare. Abbiamo iniziato a discutere con un nuovo linguaggio politico, di problemi sociali direttamente con i manfredoniani, incontrandoli e confrontandoci in modo serio e pragmatico, senza promettere nulla se non il grande impegno di cui siamo capaci

Il rispetto dei cittadini è il punto ideologico più forte del nostro agire.

La necessità di voltare pagina al più presto è prioritaria.



Serietà vuole che si esplorino le possibilità, con correttezza e responsabilità. Non abbiamo riscontrato nessun presupposto in grado di garantire che le istanze ricevute e le idee presentate in campagna elettorale potessero essere supportate almeno in buona parte.



Tutt’oggi non siamo, del resto, in grado di garantire che questo o quel candidato sindaco al ballottaggio possa realizzare la Manfredonia che noi tutti meritiamo.



Pertanto risulta impossibile fare nostra una indicazione di voto che ci chiamerebbe inequivocabilmente ad un atto di garanzia di uno dei due progetti politici.



Quindi non sosteniamo nessuno al ballottaggio e partendo dai banchi dell’opposizione, proseguiremo il nostro cammino per stimolare la cittadinanza a credere nel progetto di una città protagonista della Capitanata ed in tutta la regione.



Ogni cittadino che ci ha votato, oltre ad i nostri ringraziamenti, oggi riceve un’ulteriore promessa, ci impegneremo fattivamente per non disperdere l’impegno profuso da tutti e per aggregare altre forze al nostro progetto.



La partecipazione politica che la cittadinanza ha dimostrato è sintomatica di una grande maturità collettiva. Luigi Einaudi disse: “non si può deliberare senza conoscere” ma, ci permettiamo di aggiungere, non si può neanche votare senza conoscere. Invitiamo tutti ad un voto informato, per il bene della nostra amata Manfredonia.



MoVimento 5 Stelle Manfredonia