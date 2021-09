Questa sera, in via delle Cisterne 14 alle ore 19, l’attivista Gianluca Totaro illustrerà la nostra

visione di sviluppo economico partendo dall’area portuale ed ex EniChem.



Un’occasione utile anche ad approfondire la conoscenza del candidato sindaco della coalizione

“Manfredonia 2050”, Raffaele Fatone, che interverrà a chiusura dell’evento.



La cittadinanza è invitata.



Il MeetUp 5 Stelle di Manfredonia