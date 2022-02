LVB Luxury Cosmetics Distribution lancia nel retail italiano MIN NEW YORK

LVB Luxury Cosmetics Distribution, tra le più prestigiose aziende nella distribuzione di cosmetici di lusso nel mercato italiano, sempre al passo con le nuove tendenze e brand builder, è lieta di annunciare la distribuzione di MIN NEW YORK. creativo e cittadino del mondo, il fondatore Chad Murawczyk ha creato MiN NEW YORK come brand di fragranze, pensato per rappresentare uno stile di vita condensato in profumo.

Chad Murawczyk dichiara: “Sono felice di annunciare LVB Luxury Cosmetics come nostro nuovo distributore esclusivo per l’Italia. Siamo entusiasti della nostra partnership con LVB e siamo grati e onorati di avere il nostro marchio in un’organizzazione così stimata.”

le fragranze Scent Stories di MIN NEW YORK sono senza tempo e raffinate, permettendo esaltare la propria personalità senza rinunciare all’autenticità.

Ogni fragranza è sapientemente progettata con lo scopo di illuminare la strada verso una vita vissuta al meglio.

Un profumo spontaneamente scelto dal jet set globale, dai leader del pensiero creativo e dai trendsetter, le fragranze di MiN NEW YORK rendono immortale il legame tra potere e bellezza espresso mediante il profumo.

Ogni prodotto è specificamente creato per regalare un’esperienza unica ed elevata e per esaltare ogni momento della vita.

Ricercatezza e design da un lato, cura nel dettaglio e avanguardia dall’altro:

LVB Luxury Cosmetics Distribution possiede un importante portfolio di marchi eleganti e raffinati, leader nella tecnologia e nell’efficacia nel loro segmento come Atelier Materi, Wilgermain, La Colline, Zwyer Caviar Skincare, skin689, Permano.