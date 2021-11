Lutto familiare, salta l’evento di questa sera con il dott. Caselli

A causa di un grave lutto familiare il dott. Gian Carlo Caselli è stato costretto a rientrare a Milano.

Per tale motivo l’evento previsto per questa sera presso Palazzo Celestini è annullato.Come ho già avuto modo di fare anche a voce, al dott. Caselli porgo le più sentite condoglianze, con l’auspicio possano esserci occasioni future affinché Manfredonia possa avere nuovamente un ospite di tale calibro.

Ringrazio anche Leonardo Palmisano per la disponibilità che ci aveva dato per oggi e colgo l’occasione per rimandare a breve termine l’evento sulla legalità, ma non l’impegno sulla legalità, che non mancherà mai.

Maria Teresa Valente – Candidato sindaco di Manfredonia