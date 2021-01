“L’uomo col cilindro” di Stefano Simone uscirà anche negli USA in Dvd. Già in pre-ordine su Amazon

“Il 2021 inizia come meglio non si potrebbe: “L’uomo col cilindro” uscirà in DVD negli USA il 16 febbraio ed è già in preordine su Amazon. Una fantastica notizia per iniziare l’anno in maniera più che propositiva”

Lo ha annunciato il regista Stefano Simone su Facebook allegando la copertina del film in versione americana.

Il link del pre-ordine su Amazon