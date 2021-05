L’università di Foggia vuole il Campus. Fiera e caserma Miale le alternative al vaglio

La proposta arriva direttamente da Pierpaolo Limone magnifico rettore dell’università di Foggia, trasformare la Caserma Miale di Foggia in Polo Universitario ed offrire spazi adeguati, laboratori ed aule attrezzate agli studenti.

Il rettore crede nell’idea tanto da inserirla all’interno del piano Next Generation Capitanata, il documento inviato al Governo con le progettualità per il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza della nostra terra. Il budget richiesto per la realizzazione dell’opera è di 24 milioni di euro.

Lo stesso rettore ammette che la sfida non è semplice in quanto esistono progetti alternativi per la struttura della Caserma Miale, per questo motivo si pensa ad una alternativa valida, ed è quella di richiedere l’utilizzo degli spazi della Fiera di Foggia.