Lungo serpente invade il campo durante una partita di calcio – Il video

Di persone e oggetti che entrano non autorizzati in campo durante una partita di calcio se ne vedono ormai a bizzeffe, ma un serpente che invade il terreno di gioco non è proprio qualcosa che accade molto frequentemente. Ma dalla Liga Nacional del Guatemala arrivano le immagini di un lungo rettile che nel corso della sfida tra Nueva Concepcion e Municipal ha deciso di avventurarsi nel rettangolo verde in modo rapido e furtivo, e strisciare in mezzo ai giocatori innescando in loro vero e proprio terrore. Così, al minuto 82′, l’arbitro ha dovuto sospendere il match.

tratto da ChiamarsiBomber