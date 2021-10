L’Ungaretti-Madre Teresa di Calcutta scelta come scuola sentinella a Manfredonia per monitorare il Covid

È l’Ungaretti-Madre Teresa di Calcutta l’istituto scelto dalla ASL FG come scuola sentinella su Manfredonia per monitorare la diffusione di SARS-CoV-2 in ambito scolastico attraverso test salivari non invasivi nelle scuole primarie e secondarie di primo grado. In tutto sono 4 gli istituti individuati in Capitanata e la fascia di età è compresa tra i 6 e i 14 anni.

Lo scopo del piano predisposto dall’Istituto Superiore di Sanità, con il Ministero della Salute, il Ministero dell’Istruzione e la Conferenza delle Regioni e Province, è di ridurre la diffusione dell’infezione in ambito scolastico, limitando i provvedimenti conseguenti (isolamenti, quarantene, didattica a distanza, etc.)

Saranno circa 250 gli alunni sottoposti presso l’Ungaretti-Madre Teresa di Calcutta – su base volontaria – a test salivari (semplici come fossero lecca lecca) ogni 15 giorni per comprendere come si evolve l’epidemia soprattutto tra gli asintomatici.

Una buona notizia che permetterà di monitorare le classi dell’istituto ed allo stesso tempo di rendere un servizio importante alla comunità scolastica cittadina.

di Maria Teresa Valente