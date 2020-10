Lunga attesa per un tampone: la storia di un docente di Manfredonia

Luigi Rinaldi, docente di Diritto ed Economia presso l’I.S. “Roncalli-Fermi-Rotundi-Euclide” di Manfredonia (FG), espone.



Prima dell’avvio del corrente a.s, nel nostro Istituto abbiamo svolto un corso online sulle modalità di comportamento da seguire in materia anti Covid-19. Il Corso è stato utile e preciso nell’illustrare i compiti e le responsabilità dei vari soggetti coinvolti, allo scopo di ridurre al minimo il rischio di contagi nelle scuole.



Nella notte fra il 22 e il 23 settembre u.s. avvertivo febbre alta associata a forte dolore di schiena nella regione lombo-sacrale.

L’indomani mattina la febbre era di 38,5 gradi e in più iniziavo ad avere anche un serio mal di gola. Avvertivo, prontamente, il medico curante e la scuola. Il giorno 24, inizio delle lezioni in Puglia, la febbre era scesa a 37,5 gradi.



Il giorno 25 la sintomatologia febbrile era rimessa, così come il mal di gola, e il dolore alla schiena era sensibilmente minore. Il mio medico curante, nel frattempo, inoltrava al Dipartimento di Prevenzione la richiesta di effettuare un “tampone”, per evitare giustamente ogni possibile rischio nel momento in cui sarei rientrato a scuola. In attesa ero a casa “per pregresso stato febbrile e in attesa di tampone”.



Le notizie diffuse, sia su scala nazionale che locale, assicuravano che per studenti e lavoratori della scuola sarebbero state previste corsie preferenziali per tale test diagnostico.



Ad oggi, 5 ottobre 2020, dopo 10 giorni dalla richiesta, sono ancora in attesa che mi chiamino per effettuare il test e impossibilitato a recarmi al lavoro.



Mi chiedo e chiedo, pertanto, se non vi siano responsabilità in merito a carico dei preposti al locale Dipartimento di Prevenzione.



Dopo tanta inutile attesa, su consiglio di un amico e come un “ladro”, mi appresto a recarmi presso il Centro Covid-19 della Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, sperando che in giornata mi riesca di smuovere un ingranaggio inceppato chissà dove.



In fede



Luigi Rinaldi