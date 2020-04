Lunedì di Pasquetta (dell’Angelo) – 1956

Manfredonia – ECCO cosa mostra la foto del primo caldo, siamo nel’56, quando si guardava il presente, per allontanare i ricordi passati nel mare. Certo che era tutta un’altra storia la loro, lontana dalla nostra, che crolla ogni anno tra l’abisso dell’incertezza.

Eccoli qua ! I ragazzi di ieri sugli scogli dell’Acqua di Cristo , di un lunedì speciale – quello appunto della Pasquetta. Cantavano, suonavano e si sentivano tutti veri manfredoniani, la loro fisarmonica echeggiava nell’aria… di un’atmosfera molto viva, il clima ricorda oggi… di un sapore più profumato dell’aria estiva. Il sipario di quegli anni sembra essere calato.

Non è giusto ricordare il passato direbbe qualcuno, e invece no! Loro hanno costruito e dato dignità alla nostra città, che non ritornerà più indietro ,anche se nel cielo esplodesse un tocco di magia – o un mondo di parole da tenere in custodia . Se Manfredonia oggi fosse aria istante, io la respirerei eternamente, fino all’ultimo margine di questa scogliera, che oramai ascolta il declino dell’attuale musica stonata. Guardo in quest’ombra della sera – tra le righe di una nuvola, la scogliera e le acque , che con le sue onde… mi ispirano una nuova canzone da scrivere ; che è quella della vita libera.

di Claudio Castriotta