Under14 L'under 14 del Manfredonia travolge l'Atletico Gargano

I sipontini restano al primo posto

POKER D'ASSI A PESCHICI: L'UNDER 14 TRAVOLGE L'ATLETICO GARGANO 0-4 E RESTA CAPOLISTA A PUNTEGGIO PIENO!

Non si arresta la corsa perfetta e inarrestabile dei giovanissimi dell'Under 14 guidati da mister Elia Gravinese! Sul sintetico dello Stadio Comunale "Maggiano" di Peschici, i giovani delfini calano un autoritario poker d'assi, superando i padroni di casa dell'Atletico Gargano con un netto e inequivocabile 0-4 nell'8ª giornata del campionato provinciale.

Una prova di forza, personalità e qualità tecnica espressa su tutto l'arco dell'incontro: i biancocelesti impongono sin da subito il proprio ritmo, blindano la retroguardia e colpiscono con la consueta letale concretezza sotto porta. A firmare il trionfo sipontino sono gli acuti di G. De Vita, Palumbo, Di Martino e Piccoli, quattro carte vincenti che chiudono i conti e regalano un altro pomeriggio da incorniciare.

Un successo pesantissimo che conferma i numeri straordinari della squadra: solo vittorie, porta inviolata e primo posto solitario blindato a punteggio pieno! Fame, identità e orgoglio biancoceleste: bravissimi ragazzi, avanti tutta!