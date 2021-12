“Luna di miele e cortesie istituzionali queste sconosciute”

Una volta quando una parte politica vinceva, i perdenti concedevano al vincitore un periodo di relativa calma per conoscere il nuovo ruolo, una volta quando avvenivaun avvicendamento degli amministratori era buona prassi dare le consegne ed agevolare il compito del neoeletto.

Qui niente di tutto questo è successo! I commissari spariti con un gesto inelegante, neanche a dare disposizioni di preparare gli uffici ai nuovi inquilini . Gli sconfitti cianciano di “ tempio dei farisei “ oppure “sono diventati assessori i più votati” certo capisco chi prima della campagna elettorale aveva già spartito il bottino che non avevano ancora conquistato e per ingordigia non hanno neanche tentato un’apparentamento.

Dopo meno di una settimana la giunta c’è nel pieno delle sue funzioni, alcuni sono stati nominati perché più suffragati, altri no. Ma essere tra i più votati non mi sembra essere motivo di vergogna.

E che dire di chi estrapola una frase da un discorso più ampio e attribuisce intenzioni che il sottoscritto non ha.

Ribadisco, che in presenza di leggi chiare a livello nazionale( codice civile) non era il caso di regolamentare ulteriormente. quindi a mio parere bisognerebbe deregolamentare un po’ Manfredonia ha troppi regolamenti che spesso sono un ostacolo burocratico non un aiuto . Anac fa bene a controllare ma negli ultimi tempi non ha prodotto molto.

Il mio movimento non ha chiesto niente non ha avuto niente e non avrà ase lo ribadisco Ma questo non ci impedisce di far aprire gli occhi. Quindi ancora una volta parliamo di Ase!

tra i tanti lasciti della commissione e del dottor Rossi, consiglio al noto giornalista di leggere la delibera dei commissari con i poteri del consiglio comunale n 15 del 14 Aprie 2021. Già il titolo è fuorviante “ presa atto determinazione AGER Puglia tariffa 2020 . È una vera e propria stangata per i cittadini ed è una gran furbata dei commissari a scapito del Sindaco Gianni Rotice.

Cosa dice AGER Puglia su un piano finanziarioproposti dal dottor Rossi , aumenta la tari per il 2020! I commissari dopo 4 mesi prendono atto della loro proposta avallata da AGER, e rateizza l’importo in 3 anni lasciando l’incombenza dell’incasso al Sindaco Rotice il quale per almeno 3 anni dovrà aumentare la tari assumendosene la paternità verso i cittadini.

Al Dottor Rossi ho fatto delle domande che si è guardato bene di dare risposte. Le rifaccio chiedendo al Sindaco di riproporle 1) perché ha inserito perdite inesigibili per una cifra fuori dal normale ? Chi sono i debitori forse il comune di Vieste o Zapponeta e perché sono diventate inesigibili.?2) Siamo certi che i costi imputati siano esatti e se si, perché non trovare alternative più economiche ?3) Quando si incassa dai consorzi vogliamo rendere pubblico l’importo ? 4) La tari è una tassa che si paga per un servizio , ora perché i residenti del 2021 2022 2023 devono pagare per un servizio reso per il 2020 . Magari non erano residenti

Queste sono le cose che ci dobbiamo chiedere nonriportare accuse rancorose che allontano di più i cittadini dalla politica.

Giovanni Caratù