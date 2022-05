L’ultramaratoneta Michele Fiale: la forza e il coraggio di un cuore umile

Manfredonia – Michele Fiale ,maratoneta e ultramaratoneta,qui un foto in un momento di relax dopo la 100 chilometri ,svoltasi sabato su domenica – 21 – 22 di maggio, ” la Notissima gara del “Passatore 48 esima edizione 2022 – ripartita dopo i due anni di fermo per la pandemia vinta dall’ inglese “Lee Grantham ” ,secondo gli italiani Massimo Giacopuzzi ,terzo il romano Giorgio Calcaterra plurivincitore del Passatore – Firenze – Faenza”.

Michele un ragazzo saggio ,forte e caparbio di quelli che oggigiorno ne trovi poco in giro … La sua tenacia e forza ti fa commuovere di come parla dell’ Atletica e della corsa ,un ragazzo con il cuore in mano sano di principi per lo sport puro. Mi comunico qualche giorno fa al telefono, l’ entusiasmo di partire per Firenze. Auguri Fiale per l’ennesimo traguardo importante raggiunto col tempo 12 ore e 27 minuti.



Di Claudio Castriotta ❤️