L’ultima ‘fiammata africana’ tra giovedì e venerdì

L’estate vuole congedarsi con l’ultima (si spera) irruzione caldo umida di stampo nord africano. Da #domani temperature in aumento con il picco previsto tra #giovedì e #venerdì quando potremo avere temperature massime comprese tra 33 e 36 gradi, con venti umidi meridionali.

#Durerà poco, appena 48 ore, poi si passerà da un eccesso ad un altro dato che nel week-end il caldo sarà spazzato via da un’irruzione d’aria molto fresca, di stampo Balcanico con le temperature che crolleranno in 24 are assestandosi su valori quasi autunnali. Ancora da capire se l’aria molto fresca sarà accompagnata da instabilità, ma una cosa é certa, nel week-end, almeno di sera riprenderemo confidenza con le maniche lunghe.

MeteoPuglia in Foto