Luisa Buonpane: “Ho rassegnato le mie dimissioni come addetto stampa del Manfredonia Calcio”

Nella giornata odierna ho rassegnato le mie dimissioni come addetto stampa e comunicazione del Manfredonia Calcio 1932. Un’esperienza partita lo scorso anno e che mi ha portato a conoscere una nuova anima della città, fatta di cuore, passione e a volte anche un pò di incoscienza. Per motivi personali oggi sono costretta a fermarmi, ma qualcuno un anno e mezzo fa mi disse: “Quando il Manfredonia ti entra dentro difficilmente potrà lasciarti andare via” e allora questo è solo un arrivederci

Ringrazio tutta la società per avermi accordato la massima fiducia, i colleghi giornalisti con i quali ho avuto un rapporto splendido e gli amici della Gradinata Est Manfredonia. Ringrazio il presidente Giuseppe Di Benedetto per la collaborazione di questi ultimi mesi e tutto lo staff tecnico per avermi fatto sentire parte del team dal primo giorno. Un ringraziamento anche ai giocatori, ai quali auguro di portare il Manfredonia dove tutti sogniamo che arrivi!

Ad Maiora!