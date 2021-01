Luigi Esposto:” La strada è quella giusta, ma non abbassiamo la guardia”

All’indomani della vittoria ottenuta a Gubbio, il Presidente Onorario Dottor Luigi Esposto non nasconde la propria soddisfazione: “Voglio fare i complimenti a tutti per la gara di ieri. Vincere su un campo difficilissimo come quello di Gubbio, contro una squadra davvero ostica, formata da ragazzi quasi tutti classe 2000, non era assolutamente facile.

Come all’andata, anche questa volta hanno impostato la gara sotto l’aspetto agonistico, cercando di prevalere con la loro freschezza fisica, infatti sono riusciti a rimontare fino al 3-3, rimettendo in piedi una partita che sembrava quasi chiusa.



Voglio rimarcare che è giusto festeggiare, ma dobbiamo restare con i piedi per terra, in quanto sabato prossimo ci aspetta il big match al Palascaloria contro il CNL CUS MOLISE, squadra che, se dovesse vincere tutte le gare da recuperare, ci sarebbe davanti in classifica. Ed andare, poi, a sei punti significherebbe faticare non poco considerando le gare che ci aspettano.

Pertanto da domani bisogna prepararsi al meglio alla partita, con la massima concentrazione perchè sappiamo sin da ora che sarà difficilissima. Loro sono un’ottima squadra con elementi davvero importanti, uno su tutti Barrichello, in più ieri non hanno giocato, quindi si presenteranno tonici e pronti a sfidarci e a giocarsela sul campo.



Manca una settimana alla chiusura del mercato, stiamo facendo di tutto per portare a termine il nostro obiettivo, che è l’arrivo di un Pivot. Come già dichiarato, questo ulteriore innesto deve essere la ciliegina sulla torta per una squadra che si sta dimostrando forte, ma che forse ha bisogno di un rinforzo in avanti, in quanto il campionato è lungo, difficile, pieno di imprevisti e soprattutto perchè la meta da raggiungere è ancora lontana”.



