L’Ue ritira le regole sulla comunicazione inclusiva dopo le polemiche, si salva il “Buon Natale”

“L’iniziativa delle linee guida aveva lo scopo di illustrare la diversità della cultura europea e di mostrare la natura inclusiva della Commissione. Tuttavia, la versione pubblicata delle linee guida non è funzionale a questo scopo. Lo ha dichiarato il commissario Ue all’Uguaglianza Helena Dalli. “Non è un documento maturo e non va incontro ai nostri standard qualitativi. Quindi lo ritiro e lavoreremo ancora su questo documento”, ha aggiunto.

Le linee guida sul linguaggio avevano provocato critiche e un’alzata di scudi da più parti perché sconsigliano l’uso di una serie di espressioni consuete, compreso “Buon Natale”.