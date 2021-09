L’UDC di Manfredonia al lavoro per la composizione delle liste

Le prossime settimane si entrerà nel vivo della definizione delle liste per il rinnovo del Consiglio del Comune di Manfredonia.

L’UDC sta lavorando per fare in modo che tutte le forze politiche e le associazioni che fanno riferimento al mondo Cattolico e Democratico contribuiscano alla formazione di una Lista Unitaria forte abbastanza per portare un sostegno concreto e visibile alla coalizione per Gianni Rotice Sindaco.

Vogliamo incontrare quanti di voi sono ancora interessati, informarvi di cosa sta avvenendo nella formazione delle liste, ascoltare le vostre osservazioni e proposte, cercare altre persone che vogliono impegnarsi e che sono eventualmente interessate a candidarsi.

Se Tu che leggi sei interessato, ci farebbe molto piacere averTi con noi : la Tua esperienza ci permetterà di poter mettere in piedi – INSIEME – una agenda programmatica dei bisogni dei quartieri e le eventuali risorse che possono esserci d’aiuto.

Contiamo su una Tua risposta positiva anche per arricchire con le Tue proposte fattive il nostro programma.

UDC di Manfredonia

Contatti

Commissario UDC Manfredonia

Alessandro Mancini 329/0139248

oppure

Email : commissarioudcmanfredonia@gmail.com