Luci del Golfo, oggi l’accensione delle luminarie natalizie

La magia del Natale è pronta ad avvolgere Manfredonia con i suoi colori, sapori e suoni, quelli della tradizione, quelli più autentici e sentiti. La festa dell’anno più attesa da grandi e piccini quest’anno riserverà novità e sorprese per cittadini e visitatori che respireranno aria di gioia e serenità. Un’atmosfera quest’anno resa ancor più magica dalle scintillanti luminarie dislocate in gran parte della città, installazioni artistiche sorprendenti da vivere, ammirare ed immortalare negli scatti social. Un mondo incantato che, al tramonto e sino all’alba, prende forma catapultando in una realtà fiabesca dove tutti tornano sognanti bambini con il naso all’insù. E come tutte le fiabe che si rispettino, non può mancare il fantastico castello…

Gli imprenditori ed i commercianti di Manfredonia vi danno il benvenuto in città e vi augurano buone festività!

