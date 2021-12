Luci del Golfo, gli orari e le aperture straordinarie

FOSSATO DEL CASTELLO

ORARIO SABATO 25 DICEMBRE 2021 17:30 – 00:00

Animazione: 17:30 – 23:00

Casa Babbo Natale: 17:30 – 23:00

Un luogo magico, incantato… che con le sue scintillanti luci, elfi, principesse e la casa di Babbo Natale accoglierà tutti piccoli e grandi per vivere un’atmosfera festosa in un percorso entusiasmante. ___ ___ ___

Tutte le luminarie “luci del golfo” sono accese regolarmente dalle 16:00 alle 02:00.

In allegato il calendario fossato castello:

Dal Lunedì al Venerdì: 17:30 – 21:30

Animazione: 17:30 – 21:30

Sabato: 17:30 – 00:00

Animazione: 17:30 – 23:00

Domenica: 16:00 – 23:00

Animazione: 16:00 – 22:00



ORARI SPECIALI FOSSATO CASTELLO:

Venerdì 24 Dicembre: CHIUSO

Venerdì 31 Dicembre: CHIUSO

Giovedì 6 Gennaio: 16:00 – 23:00

Animazione: 16:00 – 22:00

Orario valido fino a Domenica 16 Gennaio.

In caso di cattive condizioni meteorologiche e/o per altre ragioni, l’organizzazione si riserva il diritto di sospendere o annullare l’evento.

Ingresso obbligatorio con mascherina e green pass “BASE”.

Green pass: Si potrà accedere anche con il green pass “BASE” ovvero effettuando un tampone negativo con validità:- 48 ore se ottenuto con tampone antigenico rapido- 72 ore se ottenuto con tampone molecolare.

Restano esentati i bambini sotto i 12 anni e coloro che hanno un’idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti.

Mascherina: Restano esentati i bambini di età inferiore ai 6 anni e le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter far uso del dispositivo.