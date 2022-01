Lucera: colpi di pistola ad un ex panificatore, fermato un 21enne

Un uomo di 70 anni e’ stato ferito alle gambe in via Alessandro Volta a Lucera, nel foggiano. L’uomo e’ stato accompagnato in ospedale e le sue condizioni non destano preoccupazione. Sul posto sono giunti i carabinieri che stanno cercando di ricostruire la dinamica del ferimento

E’ successo nella giornata di ieri in Via Volta a Lucera. L’uomo è stato ferito al gluteo ma le sue condizioni non sarebbero gravi, anche se è stato trasportato in elicottero a Casa Sollievo della sofferenza di San Giovanni Rotondo.



E’ stato fermato un 21enne, dai carabinieri di Lucera che ritengono sia stato l’autore della sparatoria avvenuta, Il giovane sarebbe un parente della vittima.

Secondo quanto era emerso già nella tarda mattinata di ieri tra i presenti sul posto, la vicenda sarebbe stata il culmine di un litigio avvenuto in strada alla presenza di alcuni membri della famiglia, per ragioni non ancora ben definite, e il vero destinatario dell’agguato sarebbe stato un altro componente, ma l’anziano si è frapposto sulla traiettoria del proiettile.

L’indagato, che era scappato, è stato intercettato circa due ore dopo a poca distanza da dove è accaduto il fatto, ma dagli ambienti investigativi non trapela alcun particolare della vicenda, né tanto meno se il diretto interessato abbia fatto delle ammissioni sul gesto.

Attualmente si trova rinchiuso nel carcere di Foggia in attesa dei provvedimenti della magistratura.