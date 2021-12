Lsu Manfredonia, incontro in Comune: si cerca una soluzione entro il 31/12

Questa sera presso il Comune di Manfredonia, alla presenza di Gianni Rotice – Sindaco di Manfredonia , l’Assessore al Personale dott. Libero Palumbo, dei parlamentari e dei consiglieri regionali di Manfredonia (Bordo, Tasso, Campo e Gatta) sono intervenuti i Sindacati CGIL, CISL e UIL e le RSA.

Dopo sollecito invito dell’amministrazione, a seguito della richiesta di incontro delle sigle sopra dette, presso la Prefettura, che sollecitamente ha inviato una nota in data 21/12/2021 al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed al Ministero dell’Interno, per segnalare la condizione di estremo disagio della categoria degli LSU e delle mancate prospettive di rifinanziamento del capitolo di integrazione nel bilancio statale (in scadenza al 31.12.2021) e per la mancata stabilizzazione per il decorso del termine ultimo del 31 luglio del corrente anno, comunemente si conviene di sostenere presso i ministeri competenti e la Regione di la necessità di adottare ogni iniziativa finalizzata ad ottenere il rifinanziamento delle integrazioni od indennità dei lavoratori interessati.

Invero, il mancato rifinanziamento delle integrazioni-indennità relative agli LSU, comporterebbe un depauperamento della forza lavoro in capo al Comune di 116 unità, con irreparabile pregiudizio della ordinaria amministrazione relativamente alla prestazione dei servizi essenziali da erogare alla comunità manfredoniana. In sostanza si determinerebbe il pernicioso blocco di ogni attività del Comune di Manfredonia, con il gravissimo rischio dell’interruzione di ogni servizio pubblico.

La gravità della situazione interessa, tra l’altro, non soltanto il Comune ma anche la posizione lavorativa degli LSU e le famiglie di tutti questi.

Le OOSS ci si impegnano, considerata la gravità estrema della situazione, ad attivare i livelli nazionali per un intervento energico e risolutivo presso i propri rappresentanti ad ogni livello e gli organi di governo nazionali e regionali, per sostenere nelle sedi deputate la problematica in discussione.