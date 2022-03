LSU Manfredonia, “Il Pd è sull’orlo di una crisi di nervi”

LSU MANFREDONIA, FORZA ITALIA: “IL PD È SULL’ORLO DI UNA CRISI DI NERVI”

Nota del circolo di Forza Italia di Manfredonia.

“Il Pd è sull’orlo di una vera e propria crisi di nervi: lo rivela con chiarezza l’ultimo attacco dei democratici al sindaco di Manfredonia, Gianni Rotice, sulla stabilizzazione dei Lavoratori Socialmente Utili.

I democratici hanno governato la città da sempre senza riuscire a dare risposte ai cittadini anche su questo annoso problema ed ora, consapevoli del crollo del loro “appeal”, mostrano a tutti l’iper suscettibilità da cui sono affetti (cercando di ascriversi meriti che non hanno).

Al sindaco Rotice, ovviamente, va tutta la nostra solidarietà e ringraziamo i parlamentari delle forze di governo che, come Forza Italia, hanno lavorato con serietà e rigore affinché la stabilizzazione dei lavoratori in questione trovasse un felice epilogo. Ora, ahinoi, c’è la corsa alla conquista di medaglie e meriti, ma la verità è riportata nelle cronache: ad allenarsi in questo esercizio è il Partito Democratico, che ben avrebbe potuto adoperarsi in questi anni affinché la Regione stanziasse delle risorse per accompagnare i lavoratori verso la pensione… ma non l’ha fatto. E i cittadini lo sanno”.