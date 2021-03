LSU Manfredonia: “Grazie alla scomposta polemica la vicenda arriva al Governo”

Apprendiamo dagli organi di stampa che un onorevole di Manfredonia (su tre, ma è già un gran passo avanti) ha finalmente ritenuto opportuno interessarsi alla vicenda dei lavoratori socialmente utili.

Esprimiamo per questo viva soddisfazione, che va al di là di qualsiasi colore politico.

Siamo fermamente convinti che senza la “scomposta polemica propagandistica” di cui siamo stati accusati dallo stesso onorevole, nessuno si sarebbe accorto del clamoroso errore commesso dalla Commissione Straordinaria del Comune di Manfredonia, che non ha chiesto nel 2020 la stabilizzazione di tutti gli LSU.

L’auspicio è che la vicenda possa finalmente giungere ad un esito positivo. Ma per fare ciò occorre in primis che il solerte impegno dell’onorevole non si traduca nell’invio della solita pec (a proposito tutte quelle inviate per salvare l’ospedale che fine hanno fatto?) o nell’interrogazione data in mondovisione, ma in interlocuzioni proficue presso gli organi di Governo, per giungere ad un provvedimento che rimedi alla ‘scomposta gestione’ della vicenda da parte della Commissione Straordinaria.



Maria Teresa Valente

CON MANFREDONIA