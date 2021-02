LSU, l’Assessore Regionale Leo: “I comuni corrano, è caporalato di Stato”

In Puglia i lavoratori socialmente utili impiegati a vario titolo nei comuni sono ben 539, di cui 145 a Manfredonia. Per 333 di loro i Comuni hanno fatto richiesta di stabilizzazione. Per gli altri, come evidenziato oggi dall’Assessore regionale al Lavoro Sebastiano Leo durante i lavori della VI Commissione, occorre che i Comuni si velocizzino.

Così come concesso dal Governo Conte, c’è tempo fino al 31 marzo 2021 per completare la stabilizzazione di tutti gli LSU e a tal fine sono stati messi a disposizione un milione e 600 mila euro.

L’assessore Leo ha definito la situazione degli LSU un caporalato di Stato. “Vi chiedo di sollecitare i Comuni – ha dichiarato quest’oggi – per fare quanto prima la stabilizzazione”.

Noi di CON Manfredonia stiamo sollecitando da ben due mesi la Commissione Straordinaria del Comune di Manfredonia affinché si stabilizzino al più presto tutti gli LSU, cogliendo al volo l’opportunità giunta dal Ministero e che dopo il 31 marzo 2021 potrebbe non ripetersi mai più.

Una missiva con richiesta di incontro sarà inviata da CON Manfredonia all’Assessore Sebastiano Leo, per illustrare la situazione dei nostri lavoratori socialmente utili.



Maria Teresa Valente

CON MANFREDONIA