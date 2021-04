LSU, dal Ministero proroga alle assunzioni in deroga

LSU, dal Ministero proroga alle assunzioni in deroga, UIL-UILTEMP FOGGIA: “Buona notizia, ora bisogna lavorare per velocizzare e ampliare il processo di stabilizzazione”

“Sarà possibile procedere alle stabilizzazioni in deroga degli LSU entro il 31 maggio. Una proroga, di oltre due mesi, approvata questa sera dal Consiglio dei Ministri, è un significativo passo avanti del quale va reso merito al Ministro Orlando e all’onorevole Michele Bordo e all’impegno col quale lavoratrici, lavoratori e organizzazioni sindacali stanno combattendo per dare uno sbocco positivo a questa vertenza pluridecennale”.

A dichiararlo, Gianni Ricci, Segretario Generale della UIL FOGGIA ed Enzo Pizzolo, Segretario Generale UILTEMP FOGGIA.



“Abbiamo a disposizione altri due mesi per perfezionare e ampliare il processo di stabilizzazione anche, in deroga ai vincoli assunzionali, delle Lavoratrici e dei Lavoratori Socialmente Utili con particolare riferimento al Comune di Manfredonia.”, dichiarano Ricci e Pizzolo che proseguono: “Ora è fondamentale che il percorso riparta nel più breve tempo possibile e che siano compiuti tutti i passaggi burocratici, amministrativi e politici necessari per avviare finalmente a soluzione questa vicenda”.