LSU, Bordo: “Approvato mio emendamento”

C’è chi, per fare propaganda, vende come blitz emendamenti inammissibili e mai discussi, e chi invece, lavorando con serietà, le norme riesce a farle approvare.



Sono davvero contento per il voto favorevole al mio emendamento sui lavoratori socialmente utili. Con l’emendamento approvato la notte scorsa, necessario per completare quanto già previsto nel testo originario del Milleproroghe, sarà possibile procedere all’assunzione a tempo indeterminato degli LSU. Le procedure consentiranno di assumere i lavoratori anche in deroga, fino al 31 marzo 2022, in qualità di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale e ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa.



Inoltre, per consentire il completamento della procedura di stabilizzazione dei lavoratori che alla data del 31 dicembre 2016 erano impiegati in progetti di lavori socialmente utili ai sensi degli articoli 4, commi 6 e 21, e 9, comma 25, lettera b), del decreto-legge n. 510 del 1996, l’emendamento prevede la proroga anche per l’anno 2022 della possibilità che essi siano assunti, a tempo indeterminato, dalle pubbliche amministrazioni che ne erano utilizzatrici anche in deroga, in qualità di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione organica e al piano di fabbisogno del personale previsti dalla vigente normativa.



L’emendamento approvato prevede anche la proroga al 31 dicembre 2022 delle convenzioni di cui all’art. 78 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 sottoscritte annualmente dal MLPS con le Regioni nel cui territorio sono utilizzati lavoratori socialmente utili di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, appartenenti al c.d. bacino LSU a carico delle risorse statali del Fondo sociale per occupazione e formazione, allo scopo di garantire ai medesimi il pagamento degli assegni mensili (ASU/ANF) per l’intero anno nelle more dell’attuazione da parte delle Regioni dei processi di stabilizzazione dei lavoratori.



Adesso le amministrazioni devono correre per completare la procedura di stabilizzazione e assicurare finalmente una prospettiva a tutti i lavoratori interessati.

MICHELE BORDO