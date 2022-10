La prevenzione a Manfredonia

L’ottobre della prevenzione a Manfredonia chiude con il botto

La Scuola Artistica Ninni Backstage presenta

“Halloween Show”

Evento ad ingresso libero e a scopo benefico il tutto con l’obbiettivo per evidenziare e dare più forza ancora di più, dopo la bellissima camminata in rosa svoltasi Domenica a Manfredonia, alla prevenzione del tumore al seno, infatti partner della serata sarà l’Associazione A.N.D.O.S. (Associazione Nazionale Donne Operate al Seno)

Le giovani allieve della scuola si esibiranno in brevissimi show mutando loro stesse in speciali testimonial a sostegno e contributo dell’evento.

Restando in ambito sportivo, il contributo gratuito della serata sarà destinato all’acquisto della “DRAGON BOAT” una speciale barca a remi, che quanto prima approderà a Manfredonia, e che consentirà a tutte le donne operate al seno di praticare un’attività benefica e riabilitativa in una palestra a cielo aperto.

{Studi scientifici dimostrano che il movimento ritmico e ciclico della pagaiata costituisce ad una sorta di linfodrenaggio naturale favorendo la prevenzione del linfedema 💝}

➡️L’evento sarà presenziato dal presidente UISP Orazio Falcone e dalla Betta Valleri, presidente ANDOS (Foggia) per parlare di prevenzione al cancro al seno e presentare quelle che saranno le attività prossime dell’associazione.

Sono orgoglioso e fiero commenta il Presidente del Comitato UISP aps di Foggia-Manfredonia- Orazio FALCONE, dopo il gran successo della Camminata in rosa svoltasi domenica scorsa siamo riusciti a suscitare interesse a queste bellissime iniziative, ovviamente

ringrazio L’ASD NINNI BACKSTAGE di Nikla Prencipe.

L’idea della realizzazione di questo evento, cita Nikla Prencipe la direttrice artistica dell’ASD NINNI BACKSTAGE, è concepita da un ingenuo e timido desiderio di poter “fare del bene” e come non riuscirci se non con il sostegno a favore di questa speciale associazione..

Nella mia Scuola, nella mia vita privata e tra le mie conoscenze, ho diverse Donne che hanno vissuto il “traumatico periodo” in questione e desidero per loro e per tutte coloro che non conosco, un futuro migliore.

La prevenzione e l’informazione sono il primo step, dunque io e le mie allieve ci mutiamo in speciali testimonial e invitiamo attraverso la leggerezza della nostra particolare disciplina tutti coloro che vorranno partecipare a contribuire con noi per il sostegno, la crescita e la diffusione alla prevenzione 💖

“Il dottore del futuro non darà medicine, ma invece motiverà i suoi pazienti ad avere cura del proprio corpo, alla dieta, ed alla causa e prevenzione della malattia.”

Vi aspettiamo numerosi

Sabato 29 ottobre START h17:30

C/O Scuola Artistica Ninni Backstage

Obbligo di prenotazione

POSTI LIMITATI

Info&prenotazioni Nicla PRENCIPE 340.3603426

Fiduciosi in una sicura e calorosa partecipazione.