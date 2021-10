Lotras tra le 100 eccellenze italiane per la sostenibilità

Impresa Puglia esprime vive congratulazioni a Lotras s.r.l., tra le 100 imprese italiane distintesi nel campo della sostenibilità: il riconoscimento ufficiale è del “Sustainability Award”, il progetto con cui Credit Suisse e KonGroup, in collaborazione con l’edizione italiana della rivista Forbes, premiano le realtà che hanno dimostrato la capacità di portare avanti una crescita sostenibile, inclusiva e stabile, creando valore aggiunto anche per la comunità.

“Il plauso del Consiglio Direttivo e mio personale, ha dichiarato il Presidente di Impresa Puglia, Michele D’Alba, è particolarmente fervido perché ancora una volta Lotras ha saputo integrare e portare a sintesi nelle proprie strategie di business la sostenibilità ambientale, sociale ed economica, principi che ormai da tempo accompagnano e contraddistinguono l’innovazione dei processi aziendali organizzativi e gestionali”.

Nell’elenco delle 100 eccellenze, a fianco di noti colossi imprenditoriali del panorama nazionale nei diversi settori, Lotras è stata dunque protagonista della prima edizione di questa interessante iniziativa che rileva gli obiettivi e le politiche aziendali, i modelli gestionali e le azioni adottate.

“La sostenibilità è da sempre uno dei valori imprescindibili per la nostra azienda” – ha dichiarato l’Amministratore Unico di Lotras, Armando de Girolamo – “ancor prima che diventasse un tema mondiale non più eludibile, perché nessuna impresa può ormai sfuggire ad una responsabilità concreta e coerente verso l’ambiente; questo riconoscimento, inoltre, è frutto di una consapevolezza collettiva di tutto il team Lotras, che ringrazio per aver contribuito al raggiungimento di questo importante risultato”.

“Auspichiamo” – ha concluso l’Amministratore de Girolamo – “che questa comunità di eccellenze possa diventare una rete condivisa di iniziative per migliorare le performance di tutte ed anche i benefici sui rispettivi territori”.

L’elenco del Sustainability Award nasce da una selezione di centinaia di aziende italiane che sono state sottoposte a una valutazione indipendente da parte dei due partner tecnici: nel primo caso attraverso il modello di rating Esg sviluppato da Altis (Alta Scuola Impresa e Società) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore – modello che prende in considerazione fattori quali Environmental, Social, Governance – nel secondo invece tramite la metodologia di Reprisk.