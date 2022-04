Lotras riceve il premio per la Legalità

Lotras s.r.l. ha ricevuto nei giorni scorsi il premio Economy Nsa Award 2022, il prestigioso riconoscimento per le imprese che coniugano legalità e profitto.

Riservato alle aziende italiane che hanno ottenuto il rating di legalità nelle diverse classi di fatturato, l’Economy Nsa Award premia quelle realtà produttive nazionali che si sono sapute distinguere nel declinare congiuntamente la solidità economica con la correttezza e l’osservanza delle regole.

Aziende oneste e vincenti, dunque, destinatarie del premio promosso ed organizzato da Economy Group, società editrice della testata Economy, in collaborazione con Nsa, società leader nella mediazione creditizia.

“Sento profondamente di condividere questo premio con tutti i miei familiari ed i collaboratori aziendali” – ha dichiarato l’Amministratore Unico di Lotras, Armando de Girolamo – “rafforzando altresì il principio che la legalità è anche un grande opportunità, sia per la collettività, sia per le stesse imprese che possono meglio operare in un mercato concorrenziale libero da condizionamenti”.

“Al riguardo, è senz’altro illuminante il messaggio del Presidente del Senato, che ha patrocinato l’iniziativa, Elisabetta Alberti Casellati, la quale ha ricordato che l’onestà individuale e aziendale, la correttezza nella gestione dei bilanci e del personale, l’irreprensibilità nell’ottemperanza alle Leggi dello Stato sono precetti non negoziabili che la nostra Costituzione promuove e ci ricorda”.

“Come Lotras siamo particolarmente orgogliosi di questo riconoscimento per molti aspetti inedito ed al contempo innovativo perché dimostra quanto l’onestà sia un valore in cui credere e per il quale impegnarsi con la necessaria determinazione” – ha concluso Armando de Girolamo – “perché l’onestà paga sempre e non soltanto sul piano morale, ma anche su quello professionale e imprenditoriale”.

Nel decennale della sua istituzione, dunque, il rating di legalità per le imprese italiane si dimostra quanto mai utile ed attuale, anche alla luce degli effetti gravosi della crisi pandemica degli ultimi due anni e delle tensioni internazionali legate al conflitto bellico nell’Europa Orientale, eventi che sottolineano l’importanza ed il valore dell’etica nel mondo delle nostre imprese.