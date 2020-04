L’Ospedale di Manfredonia ringrazia Ape Srl per la donazione del Fibroscopio

Con la notache segue, la Dott.ssa Sandra Troiano, direttrice della U.O. Anestesia e Sala Operatoria, dell’Ospedale “San Camillo de Lellis”, ha voluto ringraziare APE srl, società di vendita di luce e gas, di Manfredonia, che ha voluto offrire il proprio contributo in questo difficile momento, in cui tutti siamo chiamati “a fare la propria parte”.

“Con la presente, grazie alla generosità della società APE srl di Manfredonia, la sala operatoria di Manfredonia si dota di un’altra apparecchiatura di avanguardia: il Fibroscopio.

E’ un presidio fondamentale per la rapida intubazione di pazienti da sottoporre ad interventi di chirurgia maggiore in anestesia generale, nonché di pazienti critici da trasferire in terapia intensiva e rianimazione per varie patologie, comprese purtroppo le gravi polmoniti interstiziali da COVID-19, risultando necessario sia in sala operatoria che in area critica.

L’intubazione broncoscopio-guidata risulta una delle tecniche utili sia nella gestione del paziente già noto, che presenta via aeree difficili, o come tecnica di successivo approccio dopo l’insuccesso della laringoscopia diretta.

Grazie, ancora alla Società APE Srl per la stupenda generosità dimostrata.”