Lorenzo Di Candia e il suo grande cuore quotidiano

Manfredonia – È una di quelle notizie che non vorresti mai sentire … Lorenzo Di Candia, il marinaio del mondo e come un uomo di bordo; partito per l’ultimo viaggio del tempo, che batte ancora il minuto e il secondo nel mio cuore fermo – per un attimo. Lorenzo o come lo chiamavo io – zio … quando veniva in ufficio a prendere ogni mese la pensione, portava con se una ventata di vita e di positività – era dotato di una pazienza ed elenganza – accompagnata da una educazione unica. Si avvicinava allo sportello , sorridendo di primo pomeriggio – e mi diceva – Claudio, quanti caffè devo ordinare. Ci sono persone in questo attimo di cielo – che battiamo l’asfalto ogni giorno… che ci lasciano un grande segno, un grande respiro di aver ascoltato un suo racconto – di aver calcato la sua presenza , attraverso un vento di libeccio che la sua anima emanava in un unico posto… che era il suo grande cuore quotidiano.



Foto: del nipote Ivano



Di Claudio Castriotta