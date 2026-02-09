Lorena Ramiro si difende dopo la cena con Can Yaman: “Ho ricevuto minacce, voglio solo difendermi”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Lorena Ramiro, la 22enne influencer spagnola finita al centro del gossip per la sua cena con Can Yaman a Madrid, è tornata nello studio di Caterina Balivo a La Volta Buona nella puntata del 9 febbraio per difendersi dalle pesanti accuse ricevute online. Dopo che il giornalista spagnolo Javi Hoyos aveva diffuso la notizia dell’incontro tra i due al ristorante Salvaje, l’hotel dove alloggia l’attore turco, Ramiro è stata travolta da un’ondata di critiche, soprattutto da parte dei fan spagnoli, che l’hanno accusata di aver mentito sulla serata.

L’influencer spagnola replica agli hater: chiarimenti sulla serata con l’attore turco

L’influencer ha voluto fare chiarezza sui dettagli della cena: “Durante la cena c’era una coppia di suoi amici, lui mi ha detto di venire da sola“, ha precisato, smentendo chi sosteneva che l’incontro non fosse mai avvenuto. Riguardo ai video in discoteca circolati su TikTok, che avrebbero dovuto dimostrare che quella sera fosse altrove, Ramiro ha spiegato: “Il video è della sera prima ma l’ho messo il giorno dopo, infatti sono anche vestita diversamente”.

La giovane ha poi rivelato il motivo che l’ha spinta a parlare pubblicamente: “Ho ricevuto critiche, non volevo raccontare niente, tanto che per una settimana non l’ho fatto. Non sono qui per guadagnare nulla, voglio solo difendermi dalle minacce“. Can Yaman, secondo quanto riferito da Ramiro, sarebbe al corrente delle sue ospitate televisive ma avrebbe preferito non commentare la vicenda.