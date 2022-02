L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Foggia dà il benvenuto della Classe Medica ed Odontoiatrica di Capitanata al Dott. Giuseppe Pasqualone

Dopo il passaggio di consegne avvenuto in data 16 febbraio 2022 presso l’Asl di

Brindisi, ove è stato per due mandati Direttore Generale, ed in esecuzione della

Deliberazione di Giunta Regionale Pugliese n. 100 del 7 febbraio 2022, si è

insediato nella funzione di Commissario Straordinario dell’Azienda Ospedaliero

Universitaria “Policlinico Riuniti” di Foggia il Dott. Giuseppe Pasqualone.



A nome del Consiglio Direttivo e mio personale, nel dare il benvenuto al dott.

Giuseppe Pasqualone, formulo i migliori auguri per il nuovo prestigioso incarico

presso l’A.O.U. “Policlinico Riuniti” di Foggia, informando che gli Organi

Istituzionali dell’OMCeO Foggia offrono ampia disponibilità e piena

collaborazione, al fine di migliorare i livelli assistenziali in favore della salute di

tutta la Popolazione di Capitanata.

Foggia, 17/02/2022

IL PRESIDENTE

O.M.C.eO. Foggia

DOTT. PIERLUIGI NICOLA DE PAOLIS