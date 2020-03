Nota congiunta, parlamentari M5S di Capitanata: Marialuisa Faro, Carla

Giuliano,Giorgio Lovecchio, Rosa Menga, Gisella Naturale, Marco

Pellegrini e Francesca Troiano.

Coronavirus, fondi ai Comuni e buoni spesa

«L’ordinanza della Protezione civile è per aiutare le famiglie, il fondo

da 400 milioni è apposito per l’emergenza »

Nella giornata di sabato 28 marzo il Governo, attraverso un Dpcm, ha

disposto il trasferimento di 4,3 miliardi di euro ai Comuni anticipando

il Fondo di solidarietà comunale. Contestualmente è stata emanata

un’ordinanza della Protezione Civile con cui si aggiungono altri 400

milioni che saranno destinati, in particolare, ad aiutare quei cittadini

che in questi giorni sono in particolare emergenza. Il nuovo decreto

Conte, annunciato sabato sera dal Presidente del Consiglio, è rivolto ai

nuclei familiari che non riescono più a fare la spesa, e che sono in

difficoltà conseguenzialmente all’emergenza sanitaria. È a loro, prima

di tutto, che sono indirizzate le misure “contro l’emergenza alimentare”

previste dal nuovo decreto.

«Vogliamo precisare alcune importanti aspetti dell’azione del Governo in

questa delicata fase, e lo facciamo anche in merito alla possibile

confusione generata da commenti social che portano a facili

fraintendimenti- spiegano i portavoce del Movimento cinque stella di

Capitanata, Faro, Giuliano, Lovecchio, Menga, Naturale, Pellegrini e

Troiano. Le risorse andranno direttamente ai Comuni e si tratta di 4,3

miliardi di euro che anticiperanno il Fondo di solidarietà comunale (il

66% di quest’ultimo) e a questa somma si aggiungono altri 400 milioni

destinati ad aiutare quei cittadini che in questi giorni di emergenza

hanno difficoltà per fare la spesa. Erroneamente qualcuno sta

diffondendo, facendo un cattivo servizio ai cittadini, che si tratta di

un anticipo di soldi già previsti per i Comuni. Il fondo da 400 milioni

è un fondo apposito per l’emergenza, attuato grazie ad una ordinanza

della Protezione civile. A tutta la Capitanata sono stati destinati

5.451.487,72 euro. Il riparto di tali risorse aggiuntive è basato su

criteri calibrati per l’esigenza eccezionale, quali i principi del minor

reddito pro capite (20%) e del numero di abitanti (80%)questi criteri

sono stati concordati con l’Anci, Associazione nazionale comuni

d’Italia. Vogliamo inoltre fare appello al senso di responsabilità degli

amministratori comunali nel gestire in modo corretto questi fondi».

Concludono i parlamentari.