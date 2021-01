“L’Open Day lo facciamo on line… Anzi no, On Air!” Apertura virtuale delle porte all’Ungaretti- Madre Teresa

Date le restrizioni in corso, la consueta apertura delle porte ai futuri iscritti quest’anno non sarà possibile. E allora l’Istituto Comprensivo “Ungaretti- Madre Teresa” di Manfredonia, con il plesso della Scuola Secondaria di 1° grado, sta organizzando una diretta on line per presentare la propria offerta formativa, che verrà trasmessa anche sulle frequenze FM e sui canali Facebook e YouTube di Radio Manfredonia Centro, a partire dalle ore 17.30 di Domenica 17 gennaio.Interverranno a presentare l’offerta formativa e le attività curriculari ed extracurriculari il dirigente scolastico prof. Michele Gramazio, il vicepreside prof. Fabio Delli Carri, la referente di plesso prof.ssa Loredana Lillo e altri docenti referenti delle aree educative.

Il benvenuto a chi si collegherà sarà affidato al coro polifonico della prof. Rosangela Trigiani, mentre il “virtual tour” della scuola verrà presentato ad opera di alcuni studenti della scuola.

Le famiglie potranno partecipare attivamente con domande e interventi in diretta chiamando in radio o scrivendo messaggi nelle chat dedicate che verranno attivate durante la trasmissione.